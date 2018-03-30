В Киеве решили переименовать улицу Маршала Жукова

Власти Киева задумались о переименовании улицы Маршала Жукова в Деснянском районе украинской столицы в улицу Кубанской Украины.

В соответствующем сообщении на сайте Киевского горсовета отмечается, что это поможет восстановлению исторической памяти о государственном образовании на Кубани – Кубанской Украине.

Решение об изменении названия утвердила комиссия Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики. Для переименования улицы необходимо рассмотреть это решение на пленарном заседании Киевского горсовета.

Ранее в марте киевляне проголосовали против переименования площади Льва Толстого.

После принятия так называемого закона о декоммунизации по Украине прокатилась волна переименований городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Работы по переименованиям, а также сносу памятников продолжаются по сей день.