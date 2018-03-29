Кремль отреагировал на возможный запрет на продажу евробондов России в Лондоне

Запрет на продажу евробондов России на фондовом рынке Лондона не может не нанести урон реноме Британии в глазах инвесторов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что в Кремле внимательно наблюдают за развитием ситуации, так как «это очень важная субстанция, которая касается в целом имиджа стран как надежных экономических партнеров», передает РИА «Новости».

«Конечно, такие решения не могут не наносить вред реноме этих стран в плане их взаимоотношений с другими инвесторами», – сказал пресс-секретарь главы государства.

Так он прокомментировал заявление посла США в России Джона Хантсмана, который не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела Скрипаля и публикацию The Guardian о предложении запретить ведущим клиринговым компаниям Европы, в том числе Euroclear и Clearstream, работать с российскими бумагами.

В целом же шаги Великобритании на данный момент непредсказуемы, потому сложно судить, как будет действовать Лондон в отношении госдолга России.

«Нам сложно судить, какие еще варианты могут рассматриваться, что может являться для этого основанием, а что – прикрытием», – сказал Песков в ответ на вопрос, собирается ли Москва реагировать на появившиеся в СМИ предложения Великобритании ограничить доступ инвесторов к госдолгу России через международные клиринговые системы.

Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США из-за дела об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй решила рассмотреть возможность введения запрета на обслуживание российских евробондов клиринговыми палатами королевства.