Лавров рассказал о подрывающих глобальную торговую систему США

Действия Вашингтона не способствуют сохранению существующей глобальной торговой системы, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Мы хотим, чтобы эта глобальная торговая система оставалась открытой, чтобы она вообще сохранялась. Конечно, этому не способствуют действия Вашингтона, который уже перекроил Североамериканскую зону свободной торговли, отказался от Транстихоокеанского партнёрства», – цитирует РИА «Новости» интервью Лаврова казахстанскому агентству «Хабар».

По его словам, США полагают, что экономическая мощь страны позволяет им решать все вопросы в одиночку без оглядки на многосторонние структуры и раннее взятые обязательства.

В то же время Лавров уверен, что рано или поздно американская администрация придет к пониманию необходимости «работать коллективно и все-таки соблюдать те правила, которые многие десятилетия мы устанавливали для Всемирной торговой организации».

В ноябре глава МВФ Кристин Лагард призывала мировое сообщество разрешить существующие торговые споры, «пока действующая система торговли не разрушена».

В сентябре президент США Дональд Трамп в ходе выступления в ГА ООН заявлял, что мировая торговая система нуждается в изменениях.