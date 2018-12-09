Новая глава ХДС собралась пересмотреть миграционную политику Меркель

Новый лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что собирается пересмотреть миграционную политику своей предшественницы, канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

В интервью изданию Bild am Sonntag она сообщила, что собирается провести переговоры на тему миграции и безопасности с экспертами и критиками политики в отношении мигрантов и беженцев. Таким образом она собирается выработать улучшения политики по мигрантам, передает РИА «Новости».

Крамп-Карренбауэр добавила, что программа партии на выборах в Европарламент будет опираться на результаты этих переговоров.

В пятницу новым председателем правящей в ФРГ партии ХДС была избрана Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о личности нового лидера ХДС.