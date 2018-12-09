Назван день прощания с Людмилой Алексеевой

Прощание с умершей правозащитницей Людмилой Алексеевой может состояться во вторник, сообщил российский сенатор, экс-омбудсмен Владимир Лукин.

«Церемония прощания с Людмилой Алексеевой может пройти во вторник», – передает его слова РИА «Новости»

Где пройдет церемония прощания и где похоронят Алексееву, неизвестно.

Российская правозащитница, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Алексеевой.