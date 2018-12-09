В Судане разбился самолет с чиновниками на борту

В результате падения самолета в Судане погибли пять человек, предположительно, чиновники.

Самолет разбился на востоке Судана, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, в самолете находились чиновники местного правительства.

Во вторник самолет-штурмовик Су-25 Вооруженных сил Армении потерпел крушение в Мараликском районе республики, оба пилота погибли.

В ноябре в Техасе разбился сверхзвуковой истребитель T-38 Talon, в результате погиб один из пилотов.