При крушении сверхзвукового истребителя ВВС США T-38 Talon погиб пилот

В Техасе разбился сверхзвуковой истребитель T-38 Talon, в результате погиб один из пилотов, сообщили на базе ВВС США Лафлин.

Самолет потерпел крушение на базе во вторник около 19.40 по местному времени (4.40 мск 14 ноября), говорится в сообщении базы Лафлин в Facebook.

«Один пилот погиб, второй госпитализирован», – уточнили на базе. Именя пилотов не раскрываются.

На месте работают экстренные службы. Для расследования инцидента созван совет офицеров.

В октябре в аэропорту Колорадо-Спрингс приземлился бомбардировщик ВВС США B-2, который оказался поврежден в результате чрезвычайной ситуации в полете.

В конце сентября произошло крушение одного из F-35 в Южной Каролине. Причиной крушения был назван дефект топливной трубы в двигателе.