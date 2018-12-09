Названы сроки согласования проекта развития Севморпути

Проект развития Севморпути должны согласовать до февраля 2019 года, создана рабочая группа, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

«Я думаю, что мы до начала февраля укрупненно все графики внутри этих блоков синхронизируем, получим абсолютно ясную, гармоничную картину», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что по развитию Севморпути создана рабочая группа, которая рассматривает этот «многосоставный» проект.

«Это и строительство танкерного флота, и строительство ледокольного флота, и строительство причальной инфраструктуры, и проект железнодорожного транспорта под названием «Северный широтный ход» – все это элементы Северного морского пути», – сказал Акимов.

Акимов возглавил рабочую группу по реализации проекта развития Севморпути в ноябре.

На этой неделе газета ВЗГЛЯД подробно писала о работе России по превращению Севморпути в круглогодично свободные воды.