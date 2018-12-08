ВСУ провели стрельбы из ракетных комплексов у линии соприкосновения в Донбассе

Вооруженные силы Украины провели учебные стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» у линии соприкосновения в Донбассе, сообщил официальный представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко.

«В нарушение линий отвода тяжелого вооружения, в 15 километрах от линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Предтечино украинские боевики из 72-й бригады ВСУ провели учебные стрельбы из зенитных ракетных комплексов «Стрела-10», – цитирует Марочко Луганский информационный центр.

По его словам, эти действия противоречат минским договоренностям и способствуют обострению ситуации в регионе.

Он призвал сотрудников миссии ОБСЕ зафиксировать эти нарушения в своих отчетах.

Также он отметил, что ВСУ продолжает наращивать группировку сил в зоне проведения ООС.

В четверг начальник пресс-службы народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщал, что украинские силовики ведут работу по оборудованию спецплощадок для приема военных вертолетов в зоне операции Объединенных сил.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Киев под «ширмой» провокации в Керченском проливе перебрасывает существенные наступательные компоненты в Донбасс и готовит силовые акции.