США осудили ОПЕК

Помощник госсекретаря США по энергетике Сандра Оудкирк выступила с критикой действий ОПЕК.

Оудкирк отметила, что США, «начиная с энергокризиса 70-х годов», выступают против политики ОПЕК и считают, что организация не должна ограничивать добычу нефти, передает РИА «Новости».

По мнению США, «рыночные силы сами должны определять уровень поставок, основываясь на спросе».