Экс-главу РАО и его мать заподозрили в мошенничестве на 730 млн рублей

Бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова и его мать Веру Федотову подозревают в мошенничестве более чем на 730 млн рублей, сообщили в полиции Москвы.

«В Москве пресечено мошенничество на сумму свыше 730 млн рублей», – приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

В полиции сообщили, что задержаны бывшие гендиректор и его зам, а также глава департамента по распределению гонораров.

Проведено 32 обыска, изъяты «предметы и документы, имеющие значение для следствия», по делу допросили свыше 20 человек.

Напомним, Федотов заключен под стражу.

Остальных фигурантов дела суд отправил под домашний арест.

Источники сообщали, что третьей подозреваемой в мошенничестве стала член совета директоров РАО Светлана Темешова.

В августе Пресненский суд Москвы взыскал с экс-главы РАО 247,5 млн рублей в пользу истца – Общероссийской общественной организации «Российское авторское право» «в счет возмещения имущественного вреда, причиненного преступлением».