Путин рассказал о выходе из медвежьего «окружения»

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения премии Русского географического общества (РГО) рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями; глава государства добавил, что работа исследователей и путешественников требует не только увлеченности, но и мужества.

Президент на вручении наград лауреатам поблагодарил всех номинантов премии и всех, кто «принимает участие в такой широкой, очень важной для страны работе, как познание самих себя», передает РИА «Новости».

«Вот сейчас говорили и флоре, и о фауне, и о стареющих лесах, и о медведях. Это требует не только времени и увлеченности своим делом – и мужества требует. Я действительно был в этих местах, смотрел: здесь медведи, там медведи. Когда уже начали с этой стороны заходить, мы подумали, что надо как-то перемещаться. А вот ребята [исследователи] жили там семь месяцев рядом с ними совсем», – рассказал глава государства.

Путин отметил, что заниматься подобными исследованиями, интересно, захватывающе и очень полезно, поскольку «такая работа позволяет нам понять, кто мы такие, откуда и куда мы идем».

«Это очень важно, это и есть один из элементов национальной идентичности», – заявил президент.

Видеозапись с церемонии опубликовал телеканал RT. Таймкод для просмотра выступления главы государства – 1:07:30.

Ранее на заседании попечительского совета Русского географического общества школьники предложили Путину название нового острова в Арктике.