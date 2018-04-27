Школьники предложили Путину название для нового острова в Арктике

На заседании попечительского совета Русского географического общества (РГО) старшеклассники Валерия Саенко и Артем Макаренко рассказали президенту России Владимиру Путину, что в результате таяния ледников в Арктике образовался новый остров у архипелага Новая Земля.

«Мы обнаружили образование нового острова. Мы определили его приблизительные размеры и площадь», –заявила школьница, добавив, что «территория России увеличилась на 290 тыс. квадратных метров», передает RT.

Валерия Саенко предложила Владимиру Путина назвать новый остров Хрустальным. Глава государства поддержал идею.

Напомним, в феврале Роскосмос сообщил, что школьники из Подмосковья Артем Макаренко и Валерия Саенко в результате анализа спутниковых снимков обнаружили новый остров, образовавшийся в результате таяния ледника у архипелага Новая Земля.