Киев объяснил, почему украинские моряки-нарушители испугались стрелять по россиянам

Глава украинского Минобороны Степан Полторак заявил, что в случае, если бы украинские военные открыли огонь по российским кораблям во время инцидента в Керченском проливе, то это спровоцировало бы Россию на агрессию в отношении Украины.

Полторак в интервью украинским СМИ заявил, что российские военнослужащие ждали, когда с катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» будет открыт огонь, передает «Военное обозрение».

«Наши моряки – настоящие герои. Я полагаю, что если бы они тогда открыли огонь, то мы бы здесь с вами сегодня не беседовали. Все было бы по-другому. Россия ждала и готовила эту провокацию», – заявил министр.

Ранее украинский моряк катера «Бердянск» рассказал родственникам, что экипажи ВМС Украины получили приказ от руководства не реагировать на требования российских пограничников и открывать ответный огонь.

25 ноября корабли украинских ВМС незаконно пересекли морскую границу России и были задержаны. После этого Верховная рада разрешила украинским кораблям применять оружие без предупреждения.

В пятницу ВМС Украины пообещали продолжить ходить через Керченский пролив.

Стоит отметить, что киевские власти последние несколько лет утверждают, что Украина «защищается» от «агрессии» России и ведет «войну». При этом официально Киев войну России не объявляет.