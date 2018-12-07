Спецслужба Чехии заявила о ликвидации сети одной из российских спецслужб

В этом году в Чехии ликвидирована и полностью парализована разведывательная сеть одной из российских спецслужб в республике, заявил глава чешской Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка) Михал Коуделка.

Основанием для подобного заявления Коуделки стали сомнения, озвученные главой республики Милошем Земаном во время телепередачи. Земан заявил, что в открытой части своих ежегодных докладов СБИ выражает обеспокоенность перенасыщенностью республики российскими и китайскими шпионами, однако в закрытой части тех же докладов он за 6 лет своего президентства так и не увидел подтверждений этому, сообщает РИА «Новости».

«За последние пять лет мы воспрепятствовали десяткам российских и китайских офицеров в их деятельности или рекомендацией не давать им аккредитации, или их отъездом (из страны) - так называемым «тихим методом». В начале этого года мы, например, информировали тех, кого нам положено по закону, что нам удалось успешно ликвидировать разведсеть одной из российских разведывательных служб, действующих на территории республики, и полностью парализовать ее деятельность», – заявил глава СБИ.

Коуделка отметил, что в начале апреля этого года Чехию вынужденно покинули три российских якобы офицера-разведчика, действовавших под дипломатическим прикрытием. Акция проходила в знак солидарности республики с другими странами НАТО в связи с «делом Скрипаля». В ответ МИД России сообщил о высылке из Москвы трех сотрудников посольства Чехии в РФ.

Напомним, 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери. Лондон безосновательно обвинил в отравлении Россию. За этим последовала массовая высылка российских дипломатов из стран Запада. Всего было выслано около 140 дипломатов и военных атташе.