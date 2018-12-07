Кремль отреагировал на арест 77-летнего правозащитника Пономарева

В Кремле рассчитывают на беспристрастное судебное рассмотрение дела правозащитника Льва Пономарева, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Мы не можем оценивать решение Тверского суда (об аресте 77-летнего Пономарева на 25 суток – прим. ВЗГЛЯД). Мы рассчитываем, естественно, на беспристрастное абсолютно рассмотрение этого вопроса, и у нас нет сомнений, что так и произойдет», – приводит его слова РИА «Новости».

В конце октября Пономарева, председателя движения «За права человека», задержали у центрального здания ФСБ на Лубянке на акции в защиту фигурантов дела «Нового величия». На него составили административный протокол по статье «Нарушение установленного порядка проведения митинга, акции».

5 декабря Тверской районный суд постановил признать Пономарева виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения акции) и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 25 суток.

Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой, отметив, что Пономареву фактически назначили самое строгое наказание из возможных за данное правонарушение. Москалькова направила в Мосгорсуд письмо с призывом пересмотреть решение в отношении правозащитника.