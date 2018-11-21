Грузинские чиновники случайно снялись в рекламе российского майонеза

Руководители пресс-служб грузинских ведомств по ошибке приняли участие в съемках рекламы российского майонеза «Слобода», считая, что это продукт украинской компании.

В рекламе снялись главы департаментов по связям с общественностью минобороны и налоговой службы Грузии, а также пресс-спикер президента страны Эка Мишвеладзе, сообщает Ura.ru.

Уже после выхода рекламы глава пресс-службы министерства обороны Нино Толордава заявила, что узнала об участии в рекламе только во время съемок. При этом Толордава ошибочно считала майонез «Слобода» украинским. По ее словам, она не приобретает продукты российского производства, сообщает «Грузия Online».

В то же время главный редактор журнала City, на сайте которого была опубликована реклама, Эка Хоперия опровергла слова Толордавы, заявив, что пресс-секретари знали о съемке рекламы.

В настоящий момент реклама удалена с сайта журнала из-за появления большого количества негативных комментариев.