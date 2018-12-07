Нефть подешевела в ожидании сигналов от ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в пятницу утром идут вниз в ожидании решений стран ОПЕК+, которые встретятся 7 декабря для обсуждения возможного сокращения добычи сырья.

Стоимость февральских фьючерсов на Brent снизилась на 40 центов и составила 59,66 доллара за баррель. Фьючерс на нефть WTI на январь подешевел на 24 цента – до 51,25 доллара за баррель, передает «Интерфакс».