ЦБ попросил малые банки найти резервного партнера для обслуживания карт

Для обеспечения бесперебойности карточных расчетов Центробанк рекомендовал банкам, работающим с платежными системами не напрямую, а через банк-партнер, найти запасного партнера.

В информационном письме регулятор советует таким банкам заключить договор с дополнительной организацией, способной обеспечить спонсорское участие в системах платежных карт, пишут «Ведомости».

Письмо разослано операторам платежных систем и банкам. Его получение подтвердили пятеро игроков.

По задумке ЦБ, такой договор вступает в силу с момента возникновения необходимости сменить банк-спонсор.

В договоре также должен быть прописан тестовый обмен информацией при интеграции с новым спонсором. При этом разработка перечня мероприятий ложиться на платежные системы.

Такая система, по мнению ЦБ, позволила бы обеспечить бесперебойность карточных расчетов в случае отключения банка-спонсора от международных платежных систем.

Напомним, из-за наложенных на Россию санкций 21 марта 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard заблокировали операции по картам ряда банков, а в декабре прекратили обслуживание в Крыму и Севастополе, возобновив работу в апреле 2015 года. Это послужило поводом для создания банковских карт «Мир»