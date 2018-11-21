Лавров обвинил НАТО и ЕС в обострении ситуации на Балканах

«Освоение» НАТО и Евросоюзом Балканского региона ведет к дестабилизации Европы, заявил Лавров.

Он отметил, что НАТО и ЕС «наращивают усилия по дальнейшему «освоению» региона» и навязывают Балканам «ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем». Это создает угрозу для «архитектуры безопасности в Европе», передает ТАСС со ссылкой на Ephemerida ton Zyntakton.

Кроме того, в Боснии и Герцеговине «дестабилизирующую роль» играет «режим протектората», который мешает реализации «мирного соглашения». В частности, Лавров указал на попытки выставить «неправомерной» победу лидера боснийских сербов Мирослава Додика на выборах в БиГ.

Лавров усомнился также в способности ЕС заставить косоваров выполнять их обязательства. Он напомнил о создание в Косово «вооруженных сил» и введении 100-процентных пошлин на ввозимые из Сербии и Боснии и Герцеговины товары. Все это ставит под вопрос «репутацию Евросоюза».

Российский министр назвал Косово «главным очагом нестабильности» на Балканах. Он обвинил Косово в «осуществлении все новых» провокаций и «создании невозможных условий для выживания косовских сербов».

Кроме того, Лавров обвинил США и ЕС в «грубейшем систематическом вмешательстве во внутренние дела Македонии». Иностранные дипломаты, включая посла США, «шантажом и подкупом продавили одобрение конституционных поправок», сказал министр.

Запад «лихорадочно» предпринимает усилия, чтобы вопрос о переименовании Македонии решился в начале 2019 года. Это необходимо для «форсированного втягивания Скопье в НАТО», а не для «ускоренной интеграции в Евросоюз», заявил Лавров, добавив, что «переговоры с Брюсселем на эту тему могут по опыту тянуться не один десяток лет».

Комментируя миграционный кризис в Европе, Лавров указал на то, что нагрузку могло бы снизить восстановление инфраструктуры Сирии без предварительных условий и двойных стандартов.

Кроме того, министр считает, что переговоры премьера Греции Алексиса Ципраса с президентом России Владимиром Путиным и главой правительства Дмитрием Медведевым 7 декабря позволят вернуть диалог между Москвой и Афинами в нормальное русло.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Балканский регион толкают к новой войне.