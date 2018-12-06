США спровоцировали осложнения между Грузией и Ираном

Между Грузией и Ираном разгорается скандал, причиной которого могут стать требования Вашингтона к Тбилиси ужесточить политику по отношению к Тегерану, что было озвучено во время недавнего визита на Южный Кавказ советника американского президента по национальной безопасности Джона Болтона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

«Иранских граждан в последние дни массово не впускают в Грузию, депортировано до 200 граждан Ирана, – сообщает тбилисская газета «Резонанси». – МИД Ирана отмечает, что Грузия пошла на это, несмотря на то, что у данных граждан документы были в порядке».

Тегеран намерен оперативно провести переговоры с Тбилиси по этой проблеме.

МИД Грузии при этом утверждает, что готов к диалогу с иранскими коллегами для прояснения ситуации.

За последнее время, пишет газета, это не первый дипломатический скандал между Грузией и Ираном. В августе этого года Тегеран направил Тбилиси ноту протеста по поводу действий грузинских пограничников, которые были «непочтительны к хиджабам».

В этом году Грузия не допустила в страну 12513 иностранцев. Из них граждан Ирана 1949. По словам экспертов, которые приводит издание, массовые случаи отказа во въезде «Тегеран воспримет как пощечину».