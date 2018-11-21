Роскачество составило рейтинг смартфонов

Эксперты Роскачества вместе с Международной ассамблеей организаций потребительских испытаний (ICRT) продолжили исследование смартфонов и обновили рейтинг.

Исследование пополнилось 13-ю новыми моделями. Смартфоны проверили по 229 параметрам качества, сообщили в Роскачестве.

В частности, эксперты оценивали время зарядки и длительность работы аккумулятора, яркость дисплея, скорость процессора, качество камеры и видео, ударопрочность и другое.

На первом месте в рейтинге лучших смартфонов оказался Samsung Galaxy Note 9, на втором и третьем – iPhone XS Max и iPhone XS.

Следующие три строчки занимают Samsung Galaxy S9, Samsung Galaxy S9+ и Samsung Galaxy S8 соответственно.

На седьмом месте – Huawei Mate 20 Pro, на восьмом – iPhone XR. На девятую позицию опустился ранее занимавший седьмое место Samsung Galaxy S8+.

Десятую строчку поделили iPhone 8 Plus и Huawei P20 Pro, набравшие одинаковое число баллов.

Исследование смартфонов проводится с 2016 года. Сейчас в рейтинг Роскачества входит 415 моделей устройств, 106 из них вышли из продажи, но их описание доступно, чтобы пользователи могли сравнить свой старый смартфон с другими.

«Результаты исследований позволяют потребителю составить полное представление о качестве каждого отдельного смартфона и облегчают выбор нужного устройства», – отметили в Роскачестве.

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