Пекин выразил протест Оттаве в связи с задержанием топ-менеджера компании Huawei

Посольство Китая в Оттаве выразило протест Канаде в связи с задержанием по запросу США финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Ваньчжоу Мен.

В дипмиссии подчеркнули, что гражданка Китая Ваньчжоу Мен не нарушила никаких законов США или Канады, передает ТАСС.

«Китайская сторона решительно выступает против таких действий, которые серьезно нарушают права человека, – говорится в сообщении дипмиссии. – Пекин призывает немедленно исправить нарушения и восстановить личную свободу госпожи Мен Ваньчжоу».

В Китае пообещали «внимательно следить за развитием проблемы и принимать все меры для решительной защиты законных прав и интересов своих граждан».

В компания Huawei сообщили, что не располагает какой-либо информацией о противоправных действиях ее финансового директора Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в Канаде по запросу США.

«Компания надеется, что правовая система Канады и США сможет прийти к справедливому решению», – сообщил член правления Huawei Чэнь Лифан в социальной сети «Вэйбо».

В заявлении компании подчеркивается, что Huawei при работе в какой-либо стране действует в соответствии с местным законодательством, а также уважает все принятые ООН, США или Евросоюзом санкционные экспортные ограничения.

Ранее стало известно, что в Канаде по запросу США задержали топ-менеджера китайской компании Huawei.