ИААФ убрала ключевое требование для восстановления российских легкоатлетов в правах

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) исключила из списка требований для восстановления Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в правах ключевой пункт – о признании результатов расследования комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном.

Глава рабочей группы ИААФ по восстановлению в правах ВФЛА Руне Андерсен отметил, что ассоциация считает этот пункт выполненным после того, как были изучены данные признанного Россией доклада комиссии Самуэля Шмида, передает ТАСС.

«Мы считаем, что доклад Шмида практически идентичен докладу Макларена. Мы считаем этот пункт выполненным», – сказал он.

Андерсен добавил, что была учтена позиция ВАДА по этому вопросу.

Отметим, что именно признание доклада Макларена было ключевым требованием – Россия отказывалась от этого, считая его политическим.

Таким образом для восстановления ВФЛА в правах нужно выполнить только два пункта: передать информацию о допинг-пробах из московской лаборатории за 2011-2015 годы и выплатить 2,76 млн долларов компенсации.

В сентябре исполком ВАДА проголосовал за восстановление в правах РУСАДА – это также было одним из требований для восстановления ВФЛА.