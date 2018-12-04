В Кремле отреагировали на протесты во Франции

Акции протеста во Франции – это внутреннее дело страны, важно, чтобы они не привели к человеческим жертвам, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это исключительно внутреннее дело Франции. Для нас важно, единственное, чтобы эти беспорядки, которые имели место, не привели к человеческим жертвам или к ранению кого-то, особенно, конечно, граждан Российской Федерации», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он добавил, что Франция является для России важным партнером.

В Кремле не считают, что влияние на протесты оказали США.

Напомним, ущерб от акций протеста движения «желтые жилеты» 1 декабря в Париже предварительно составил более 3 млн евро.

Правительство Франции даже рассматривало возможность введения режима чрезвычайного положения в связи с беспорядками. Президент Франции Эммануэль Макрон осмотрел результаты погромов в Париже после своего возвращения с саммита G20.