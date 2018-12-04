Германию заподозрили в поставках оружия Саудовской Аравии в обход запрета

Немецкая оборонная компания Rheinmetall поставляет вооружение Эр-Рияду в обход введенного правительством ФРГ из-за убийства журналиста Джамаля Хашкаджи запрета, сообщают немецкие СМИ.

В совместном расследовании изданий «Штерн» и «Репорт Мюнхен» говорится, что поставки оружия происходят через дочерние компании Rheinmetall в Италии и ЮАР, передает ТАСС.

При этом ранее журнал «Шпигель» сообщал, что данный запрет могут снять уже в начале 2019 года.

Напомним, Германия прекратила поставки вооружений Саудовской Аравии в ноябре из-за скандала вокруг убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогджи.