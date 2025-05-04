Портреты освободителей Европы представили на выставке в Музее Победы

Tекст: Дарья Григоренко

Награждение авторов лучших работ конкурса «Освободители Европы» и презентация одноименной картины художника Алексея Крюкова состоялись в Музее Победы. Конкурс проводился Бессмертным полком России и предполагал рассказ о подвигах родственников или других участников Великой Отечественной войны, освобождавших страны Европы. Лучшие работы были представлены в виде рассказов, презентаций, видеороликов и графических историй.

Участников конкурса поздравил член жюри, сопредседатель Центрального штаба Бессмертного полка России Сергей Макаров, отметивший важность сохранения памяти о героях, освободивших Европу, и подчеркнувший, что в год 80-летия Победы конкурс напомнил о подвигах солдат. Особой частью церемонии стала презентация картины Крюкова, который изобразил портреты ветеранов – героев работ победителей по фотографиям, полученным от участников конкурса. На полотне художник передал эмоции и черты освободителей Польши и Словакии, форсировавших Вислу и Одер, встречавших капитуляцию Германии 9 мая 1945 года в Берлине.

«Я писал картину около двух месяцев и всегда с трепетом изучал лица на фотографиях настоящих героев. Их подвиг отзывается в сердце. Сегодня, несмотря на всех, кто пытается забыть о героях-освободителях, важно сохранять память о них, продолжать рассказывать их истории и сберегать эту память на картинах», – отметил Крюков.

Победители конкурса также представили истории своих родных и земляков, чьи подвиги легли в основу работ.

«В конкурсе я решил поучаствовать, чтобы рассказать о своем прадедушке. Сегодня многие хотят исказить память о Великой Победе, о подвигах наших родных и земляков, всех, кто погибал ради будущего всей планеты. В своей работе я рассказал о моем прадедушке, который защищал не только свою Родину, но и другие страны, и его подвиг я сохранил не только в своей семье, но и теперь в конкурсе», – поделился победитель конкурса Даниил Кокутенко.

Всего на конкурс поступило более 2500 работ. Завершили мероприятие экскурсия по Музею Победы и праздничный концерт «Песни Победы» с исполнением военных песен российскими артистами.