За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Двум гражданам Украины грозит пожизненное заключение в Грузии
Двое граждан Украины 2005 года рождения задержаны в Грузии за наркопреступления, им грозит от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Как сообщает МВД Грузии, украинцам инкриминируется незаконное приобретение и хранение наркотиков в большом количестве и попытка их реализации.
Наркотики полиция обнаружила при личном досмотре, обыске автомобиля и места жительства граждан Украины.