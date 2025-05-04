Хинштейн: В Курской области после атаки дрона ВСУ произошел пожар на АЗС

Tекст: Дарья Григоренко

Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что ВСУ совершили атаки FPV-дронами по объектам в Курской области. По его словам, первый удар пришелся по автозаправочной станции у поселка Колячек Хомутовского района. В результате атаки вспыхнула топливно-заправочная колонка, но пожар удалось ликвидировать за десять минут.

Он уточнил, что вторую атаку дрон совершил по жилому дому в селе Званном Глушковского района. В результате удара загорелся автомобиль, находившийся во дворе дома. По словам Хинштейна, жертв и пострадавших среди местных жителей нет.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что попытка украинских военных проникнуть на территорию Курской области была пресечена силами отрядов «Ахмат» и российских военных при поддержке танков.

Ранее группировка российских войск «Север» предотвратила попытку вторжения украинских военных в Курскую область, в результате чего атака ВСУ завершилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.