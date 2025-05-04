За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
В Курской области после атаки дрона ВСУ загорелась АЗС
Хинштейн: В Курской области после атаки дрона ВСУ произошел пожар на АЗС
В результате ночной атаки FPV-дрона на автозаправочную станцию вблизи поселка Колячек Хомутовского района Курской области вспыхнул пожар, который удалось быстро потушить, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Хинштейн в своем Telegram-канале написал, что ВСУ совершили атаки FPV-дронами по объектам в Курской области. По его словам, первый удар пришелся по автозаправочной станции у поселка Колячек Хомутовского района. В результате атаки вспыхнула топливно-заправочная колонка, но пожар удалось ликвидировать за десять минут.
Он уточнил, что вторую атаку дрон совершил по жилому дому в селе Званном Глушковского района. В результате удара загорелся автомобиль, находившийся во дворе дома. По словам Хинштейна, жертв и пострадавших среди местных жителей нет.
Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что попытка украинских военных проникнуть на территорию Курской области была пресечена силами отрядов «Ахмат» и российских военных при поддержке танков.
Ранее группировка российских войск «Север» предотвратила попытку вторжения украинских военных в Курскую область, в результате чего атака ВСУ завершилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.