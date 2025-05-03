Кадыров сообщил о разгроме группы ВСУ при попытке прорыва в Курскую область

Tекст: Вера Басилая

Прорыв группы ВСУ на территорию Курской области был предотвращен, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

По его словам, отряды спецназа «Ахмат» при взаимодействии со штурмовыми группами 2-й бригады спецназа и 15-го танкового полка 1 мср не допустили проникновения украинских военных с украинской стороны.

Кадыров отметил, что информация о передвижении ВСУ была получена с помощью дронов, после чего координаты были оперативно переданы танкистам.

«Группа противника разгромлена точными ударами», – заявил Кадыров.

По его словам, совместные действия российских военных сорвали попытку украинских бойцов прорваться на российскую территорию.

Ранее группировка российских войск «Север» предотвратила попытку вторжения украинских военных в Курскую область, в результате чего атака ВСУ завершилась массовой сдачей в плен украинских военнослужащих.