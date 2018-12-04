Минюст получил запрос ЕСПЧ по жалобе Украины на инцидент в Керченском проливе

Министерство юстиции России получило запрос Европейского суда по правам человека по жалобе Украины после инцидента в Керченском проливе, ведомство даст ответ в разумные сроки.

При этом в Минюсте подчеркнули, что ЕСПЧ принял к производству ходатайство Украины, основанное лишь на информации СМИ.

«Минюст России выразил ЕСПЧ озабоченность тем, что суд принял к производству ходатайство, подкрепленное в основном ссылками на публикации средств массовой информации и не содержащее официальных документов, которые могли быть получены украинской стороной от РФ по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия», ­– говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там также отмечается, что ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа.

В понедельник Порошенко заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) якобы обязал Россию предоставить Киеву всю информацию по задержанию украинских моряков, в том числе о юридических обоснованиях задержания и местах их удерживания.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны. В понедельник задержанным военным было предъявлено обвинение.

Москва назвала случившееся провокацией, а украинские власти инициировали введение военного положения.