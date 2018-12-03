Порошенко заявил о «важном и срочном» решении ЕСПЧ по инциденту в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) якобы обязал Россию предоставить Киеву всю информацию по задержанию украинских моряков, в том числе о юридических обоснованиях задержания и местах их удерживания.

«Европейский суд по правам человека в ответ на заявление Украины уже вынес срочное и важное решение – обязал Россию предоставить информацию по: задержанию моряков и юридических обоснований их задержания; места их удерживания; причиненные ранения; оказанная медицинская помощь», – передает слова Порошенко РИА «Новости».

Официальной информации от ЕСПЧ на этот счет не поступало.

При этом ранее сообщалось, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова передала все данные по украинским морякам своей украинской коллеге Людмиле Денисовой.

Напомним, в понедельник задержанным украинским военным было предъявлено обвинение.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую госграницу и были задержаны.

Москва назвала случившееся провокацией, а украинские власти инициировали введение военного положения.