Михаил Федотов оценил кадровые перемены в СПЧ

«Я считаю, что Совет стал сильнее. Хотя, конечно, стал он сильнее или нет, мы увидим позже, когда начнется реальная работа в новом составе», – сказал газете ВЗГЛЯД председатель Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов, комментируя новый состав этой организации.

«По крайней мере, я очень рад тому, что основной, правозащитный костяк Совета сохранился и продолжит работу. Совет покинули, прежде всего, те, для которых работа в нем не была главным делом жизни. Наверняка их вклад в развитие гражданского общества на основном месте работы более ценна и важна, чем членство в Совете», – отметилглава СПЧ Михаил Федотов.

Федотов упомянул и конкретные имена. «Например, у нас в составе Совета были прекрасные журналисты Леонид Парфенов и Станислав Кучер. – сказал он. – Я считаю, что они просто физически не могли уделять время работе в Совете, потому что отдавали его без остатка журналистике. Я думаю, что они своими публикациями и телепрограммами дали развитию гражданского общества и защите прав человека больше, чем своим членством в Совете».

Федотов отметил, что работа в Совете по правам человека – это большая ответственность. «Если ты стал членом Совета, будь готов к тому, что это тяжелая и постоянная работа. Если человек не готов к тому, чтобы много сил и времени уделять этой работе, то ему не надо становиться членом Совета, – сказал он. – У Совета много функций, много задач, у нас много работы и кабинетной, и некабинетной. И всю эту работу делают только члены Совета, никто другой за них эту работу сделать не может. А все члены Совета работают на общественных началах. Поэтому глубоко ошибочно представление, что членство в Совете требует от человека один раз в год прийти на встречу с президентом и всё. Кто так думает, долго в Совете не задержится: на этот счет есть специальное правило в Регламенте СПЧ».

Новым членом Совета стала и политолог, доцент кафедры РАНХиГС Екатерина Шульман. «Если говорить о том, какие темы меня интересуют, то это, прежде всего, принятие, написание и создание новых норм права, которые умаляют или ограничивают права граждан, – сказала радио «Говорит Москва» Екатерина Шульман. – Конституция утверждает, что этого делаться не должно, при этом мы видим, что это на практике происходит. Вот обращать внимание на возникающие нормы закона, от федеральных законов до ведомственных распоряжений, вот та сфера, в которой я разбираюсь».

Напомним, Владимир Путин в понедельник резко обновил состав своего Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Всего в эту организацию входят 51 человек. В числе новых лиц в Совете журналистки и общественные деятельницы Екатерина Винокурова и Ева Меркачева, экс-замминистробразования Александр Асмолов, кинорежиссер Александр Сокуров и политолог Екатерина Шуьман.

В новом составе Совета остались председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, директор информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский, журналист и историк Николай Сванидзе, руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков и другие. Четыре человека из старого состава Совета не попали в новый: журналисты Станислав Кучер, Елена Масюк и Леонид Парфенов, а также политик и экономист Ирина Хакамада.