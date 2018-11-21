Поздравление Порошенко разозлило соцсети

Интернет-пользователи гневно отреагировали на новогоднее поздравление президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что уходящий 2018 год был полон «больших испытаний и побед».

Порошенко в своем Twitter поблагодарил украинцев за «совместные усилия», в результате которых меняется государство, утверждается его «независимость». «[Мы] защищаем наш европейский выбор, достойно отвечаем на экономические и политические вызовы. Уверен, вместе мы победим», – добавил глава украинского государства.

Часть комментаторов поблагодарила Порошенко за поздравления, но многие усомнились в тех «достижениях», которые перечислил президент страны.

«Профанация. Нет никакого экономического роста. Промпроизводство не растет, строительство притормозило, держимся на сельском хозяйстве и услугах, на валютных поступлениях заробитчан, кредитах МВФ», – написал @trueRock_n_roll.

«И снова бла бла бла, бла бла бла», – написал @AndyDolinskyi.

«Не надо представлять народу желаемое за действительное. ЕС уже не знает, что делать с таким попрошайкой, равной которому еще никогда мир не видел. Вы – изгой. Лично Вы, не народ Украины», – написал @Adamow69.

«Порошенко все глубже и глубже закапывает Украину. Устраивает парады в честь фашистов. Оставил население без газа и оно мерзнет, пока эта скотина ходит по ресторанам», – написал @AlekcDol4e.

Есть и те, кто возмутился, что даже в новогоднем поздравлении Порошенко придерживается набившей оскомину риторике об «агрессоре». «Снова *** агрессор. ***, Новый год на носу, поздравь людей! Нет, ***, снова остаточно-прощевай. Алкаш ***», – написал @volkpozornyi.

«С Мальдив пишешь?» – сыронизировал @g_goncharov, намекая на традицию Порошенко праздновать Новый год на Мальдивских островах.

«Конечно, выстоял Петро против агрессии России, как тут не выстоять, когда эта агрессия только с головушки твоей идет. Тут можно также выстоять против захвата Украины пришельцами. Петро, ты сильнейший лидер межгалактического пространства!» – написал @VasilyevRU.

«Один вопрос – как скоро нашу страну наводнят мигранты, которых Европе уже некуда девать? Долги МВФ нужно будет платить», – пишет @MRudiuk.

«Только вся проблема в том, что если бы не ты, не было ни войны, ни таких цен, ни такого бардака в стране, толпы народа не покидали бы страну. Так, что, Петя, ты – раковая опухоль страны. С новым годом, ***. Желаю, чтобы в следующем году ты покинул эту планету», – написал @owBuKG1KAXOAM8w.