На Филиппинах экстренно госпитализировали двух россиян

В результате аварии с участием мотобайка на Филиппинах были экстренно госпитализированы двое российских граждан, сообщили в посольстве России.

В сообщении посольства в Facebook говорится, что авария произошла 28 декабря на острове Бохол. «В результате столкновения мотобайка с местным транспортным средством «джипни» произошло ДТП с участием двух граждан России В.Попова и К.Гусевой», – сказано в сообщении.

Отмечается, что благодаря консулу пострадавших удалось перевести из государственной больницы в частный госпиталь, где им оказали необходимую помощь.

Посольство провело переговоры с филиппинской стороной, в результате которых финансовый аспект был урегулирован. Сообщается, что расходы на медицинское обслуживание пострадавших россиян возьмет на себя местная компания-перевозчик.

«Состояние россиян удовлетворительное», – отметили в дипмиссии.

В посольстве также напомнили о необходимости оформлять страховку при выезде за рубеж.

Ранее в воскресенье стало известно, что российская семья из трех человек погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с фурой на трассе к северу от города Оулу на севере Финляндии.