Семья из России погибла в Финляндии

Российская семья из трех человек погибла в результате дорожно-транспортного происшествия с фурой на трассе к северу от города Оулу на севере Финляндии, сообщили в полиции страны.

Уточняется, что авария произошла в субботу, 29 декабря, в 15.00 по местному времени (16.00 мск). Легковой автомобиль с семьей по неизвестным причинам выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой, передает РИА «Новости».

В полиции сообщили, что в результате столкновения погибли 38-летние мужчина и женщина, а также ребенок-школьник. Там подтвердили, что жертвами ДТП стали российские граждане.

«Российские власти были проинформированы о случившемся», – добавили в финской полиции.

Легковая машина в результате аварии была буквально смята. Мальчика школьного возраста удалось обнаружить на заднем сиденье только после того, как автомобиль разрезали. Водитель фуры не пострадал.

В полиции добавили, что дорога была слякотной и скользкой, а у легкового автомобиля были хорошие зимние шины.