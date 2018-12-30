В Москве ограничили продажу алкоголя

В период новогодних праздников, то есть с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года, в Москве ограничена продажа алкоголя в любой таре и напитков в стеклянной таре, сообщили в столичной мэрии.

Как отметил глава городского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, ограничение традиционно вводится в магазинах, расположенных рядом с местами проведения массовых мероприятий и площадками фестиваля «Путешествие в Рождество», передает ТАСС.

По его словам, необходимость таких мер обусловлена профилактикой трамп и разных правонарушений.

Добавим, ранее в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщали, что в центре Москвы также запретят запускать фейерверки.