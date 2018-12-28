На Красной площади на Новый год запретят алкоголь и фейерверки

В праздничные дни в центре Москвы будет действовать особый режим, пронос алкогольных напитков и фейерверков будет под запретом, сообщили пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Единым пространством празднования Нового года станут улица Тверская, Манежная площадь, площадь Революции, Красная площадь, улица Варварка и парк «Зарядье», – сказали в департаменте, передает «Интерфакс».

Во время массовых гуляний с 31 декабря по 2 января будут работать девять основных и 16 дополнительных досмотровых зон с металлодетекторами, пояснили в ведомстве.