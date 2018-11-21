Российский ресторатор пожаловался на угрозы при попытке открыть франшизу на Украине

Генеральный директор и основатель сети пиццерий Dodo Pizza Федор Овчинников рассказал об угрозах при попытке открыть франшизу на Украине.

На своей странице в Facebook Овчинников сообщил, что после публикации новости о планах открыть Dodo Pizza в Запорожье множество негативных комментариев появилось на его странице, а позже франчайзи – семейная пара, которая приобрела право открыть пиццерию под брендом Dodo Pizza, – начали получать «реальные угрозы по телефону».

Овчинников отметил, что предприниматель Руслан Филобок, планировавший открыть ресторан в Запорожье, «просчитывал риски», связанные с работой под российским брендом, однако он был уверен, что клиенты поймут, что он «создает рабочие места и развивает рынок, используя передовой продукт хорошей компании».

Основатель компании признал, что стремления открываться на Украине во что бы то ни стало не было, так как он видел риски и сложности. При этом он указал, что с Украины поступало немало заявок от предпринимателей. По словам Овчинникова, решение открыть пиццерию на Украине стало «прыжком веры».

«Руслан и его команда уже проделали огромную работу. Уже арендовано помещение и сделан проект, мы начали переводить на украинский язык все материалы, сайт. (…) И вот после публикации новости в моем Facebook мы получаем мощнейшее психологическое давление на Руслана и его семью», – указал он.

Овчинников добавил, что если Филобок окажется в небезопасной ситуации, компания откажется от открытия пиццерии на Украине.

Добавим, в начале декабря на Украине призывали арестовать российские бизнес-активы.