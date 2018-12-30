Ким Чен Ын извинился перед президентом Южной Кореи

Лидер КНДР Ким Чен Ын в письме президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину направил извинения, что не смог до конца этого года посетить Сеул.

«Саммит между Севером и Югом в следующем году принесет мир и процветание на Корейский полуостров», – приводит РИА «Новости» выдержку из текста письма северокорейского лидера.

Ким Чен Ын также выразил надежду на частые встречи с Мун Чжэ Ином, а также подтвердил свое желание посетить Сеул в будущем с учетом ситуации в регионе.

На этой неделе на станции Панмун в приграничном северокорейском городе Кэсон состоялась символическая церемония объединения железнодорожных систем КНДР и Южной Кореи.