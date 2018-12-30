Луценко отказался называть известного ему заказчика убийства активистки Гандзюк

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что знает фамилию заказчика убийства советника мэра Херсона и активистки Екатерины Гандзюк, но отказался ее озвучить.

«Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь и прокурор будут иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю», – передает его слова УНИАН.

В начале ноября Гандзюк, которую летом облили кислотой, умерла в больнице от полученных травм. Дело переквалифицировали на заказное убийство.

Луценко на фоне обвинений в недобросовестном расследовании убийства заявил, что подает в отставку, однако Рада не приняла его решения.