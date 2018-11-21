Методы западной пропаганды показали на примере статьи о «российском вмешательстве» в Черногории

«Берется определенный набор уже свершившихся известных фактов и компилируется таким образом, чтобы оставался нужный привкус пропагандистского флера», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал расследование американского журнала Time о том, что бизнесмен Олег Дерипаска в 2006 году якобы спонсировал сторонников независимости Черногории.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов назвал «высосанными из пальца» сообщения американского издания Time о том, что российский бизнесмен Олег Дерипаска якобы с одобрения Кремля финансировал сторонников независимости Черногории в 2006 году, а в 2016 – пророссийскую оппозицию перед парламентскими выборами.

По его словам, методология подобных компиляций не нова и использовалась еще полвека назад Би-би-си и прочими инструментами западной пропаганды. «Берется определенный набор уже свершившихся известных фактов и компилируется таким образом, чтобы оставался нужный привкус пропагандистского флера. Кто бы спорил, что в те самые годы черногорцы проголосовали за независимость? Это общеизвестный факт», – пояснил эксперт.

Мартынов напомнил, что с момента провозглашения независимости Черногорией многие годы руководил Мило Джуканович, который в начале нулевых был одним из крупнейших региональных теневых предпринимателей и по размерам своего состояния «не сильно уступает российским олигархам типа «алюминиевого короля» Дерипаски».

Эксперт подчеркнул, что у Дерипаски действительно есть недвижимость в Черногории. «Он любит прилетать труда. В Которском заливе у него там причал, яхта. И что? Да ничего. Эти факты в Черногории известны всем. Действительно, Дерипаска много инвестировал в Черногорию. И вот в Time складывают одно с другим, меняют фамилии, обстоятельства и в итоге у них получается вполне удобоваримый пропагандистский продукт о том, что в лохматые годы русские олигархи финансировали независимость Черногории», – отметил он.

Политолог напомнил, что нынешняя независимая Черногория всерьез говорит о готовности стать ассоциативным членом НАТО и других явно недружественных России структур. В то же время известно, что сами черногорцы, в основном сербы, очень хорошо относятся к русским. В свое время в стране была программа по льготным инвестициям в недвижимость и многие российские граждане поучаствовали в ней, что «не дает покоя американским пропагандистам».

Кроме этого, появление подобного расследования в американской прессе может быть связано с тем, что Дерипаска «на прошлой неделе закрыл сделку по продаже контрольного пакета алюминиевого гиганта американцам». «И в данном случае Time отрабатывает историю, связанную с недобросовестной конкуренцией внутри американского инвестиционного сообщества. Некие американские компании получили этот лакомый актив. Очевидно, что кому-то что-то не досталось и явно пытаются в эту прекрасную историю наплевать своего яда», – подытожил Алексей Мартынов.