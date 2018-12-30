Дерипаску обвинили в финансировании сторонников независимости Черногории

Российский бизнесмен Олег Дерипаска занимался финансированием пророссийской оппозиции перед выборами в парламент Черногории в 2016 году, также он вложил свои средства в кампанию сторонников независимости этой страны в 2006 году, пишет Time.

Утверждается, что Дерипаска вложил в эту страну огромные средства, получив контроль над огромным алюминиевым заводом в 2005 году. На него приходилась примерно половина экспорта Черногории и одна шестая всей ее экономики. В 2006 году Дерипаска поддержал стремление черногорцев стать независимой от Сербии страной, пишет Time в своем расследовании.

Дерипаска занимался этим вместе с несколькими своими советниками, включая экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта.

В результате народ Черногории проголосовал с перевесом чуть более 55% за то, чтобы объявить независимость от Сербии в мае 2006 года. Высокопоставленный чиновник в Черногории заявил, что никакого реального сопротивления со стороны Москвы голосованию за независимость не было, а Дерипаска вряд ли мог действовать без одобрения Кремля, которому был необходим новый потенциальный союзник в Восточной Европе, сильно зависящий от российских инвестиций.

Однако после нескольких лет споров по поводу неоплаченных долгов Дерипаска подал в суд на Черногорию в 2014 году, обвинив ее в захвате алюминиевого завода, который он контролировал. Затем страна ускорила свою интеграцию в НАТО.

Источники в оппозиционном движении Черногории, которое выступало против интеграции с НАТО, заявили, что они рассчитывали на помощь американского лоббиста Манафорта. Утверждается также, что Дерипаска и бывший офицер ГРУ Виктор Бояркин «участвовали в оказании российской финансовой поддержки черногорской политической партии в преддверии выборов в Черногории в 2016 году». По данным Time, они финансировали пророссийскую оппозицию страны.

Также Time пишет, что Бояркин, против которого США в декабре ввели санкции, был связан с президентской кампанией Дональда Трампа, якобы являясь «ключевым связующим звеном» между Манафортом и Дерипаской.

Бояркин в интервью, которое обнаружило издание, сообщал, что познакомился с Манафортом в 2006 году как раз в Черногории. И официально именно из-за работы в Черногории Вашингтон в декабре ввел санкции против Бояркина.

В октябре власти Черногории отказались от обвинений России в «причастности к госперевороту». Москва неоднократно отвергала утверждения о причастности России к «попытке переворота».