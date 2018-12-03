Хакеры рассказали о планах Британии бороться с Россией с помощью гей-движения

Антироссийский британский проект Integrity Initiative для ухудшения имиджа России в Испании предлагает использовать испанские ассоциации сексуальных меньшинств и организации Human Rights Watch и Amnesty International, утверждает группа хакеров Anonymous.

Один из документов, которые обнаружили хакеры, связан с Испанией. Он посвящен восприятию России в этой стране и мерам, которые ухудшить имидж Москвы. Так, в Испании предлагается «увеличить знания о современной России» и «повестке дня» президента Владимира Путина для усиления критического восприятия России, передает РИА «Новости».

Особое внимание предлагается обратить на консервативные круги Испании, так как «послания Кремля о традиционных ценностях» близки центристской партии «Граждане» и умеренно-левым. В информационной войне с Россией предлагается активно задействовать и ассоциации сексуальных меньшинств, влияние которых очень сильно в Испании.

«Испанское общество гордится тем, что является одним из, если не самым открытым для сексуальных меньшинств. Знания о гомофобных кампаниях, подстрекаемых Кремлем, ограничены», – говорится в докладе. Опросы указывают, что около 90% жителей Испании признают и защищают их права.

Предлагается подключить и такие общественные организации, как Human Rights Watch и Amnesty International.

Сейчас авторы документов Integrity Initiative считают, что «Россия не воспринимается как проблема, влияющая на национальную безопасность Испании».

Ранее в понедельник хакеры Anonymous обнародовали новые документы антироссийского британского проекта Integrity Initiative, которые связаны с Грецией, Испанией и Германией, в некоторых из них упоминается Россия.

Проект Integrity Initiative работает несколько лет, он ставит своей целью борьбу с «российской пропагандой и фейковыми новостям». В ноябре хакерская группировка Anonymous опубликовала документы об этом проекте. Twitter заблокировал публикацию RT на эту тему, ОБСЕ отказалась реагировать на данные хакеров.