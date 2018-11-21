Появилось фото переброшенных в Мариуполь танков

В Сети опубликовали фотографии из порта украинского Мариуполя, на которых видно переброшенную в этот город танковую роту ВСУ.

Фотографии опубликовал украинский волонтер Сергей Тахмазов в своем Facebook.

По его словам, железнодорожный состав с танками был переброшен в Мариуполь под контролем заместителя министра обороны. Тахмазов отметил, что эту «радостную картину» наблюдали около 30 журналистов ведущих мировых СМИ.

В комментариях Тахмазову напомнили о просьбе украинских властей не сообщать о передвижениях подразделений ВСУ в связи с введением в стране военного положения.

Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о проведении в рамках военного положения передислокации подразделений для «усиления обороны» на границе с Россией, а также анонсировал учения в пограничных областях.