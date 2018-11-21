Тело пропавшего полузащитника «Локомотива» помогла найти лиса

Судя по камерам видеонаблюдения, лиса вытащила на тропинку куртку погибшего полузащитника «Локомотива» Алексея Ломакина.

Кадры опубликовал Telegram-канал Следак шепнул.

На ролике видно, что к реке молодой человек шел один, потом упал. Через некоторое время лиса вытащила его вещи, среди которых, как выяснилось потом, были документы погибшего.

Для установления точной причины смерти Ломакина назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечает источник.

Напомним, 18-летний футболист пропал после распития алкоголя со своим знакомым. Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что спортсмен найден мертвым. Информацию подтвердили в ФК «Локомотив».