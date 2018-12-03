ФК «Локомотив» подтвердил смерть своего игрока

Московский футбольный клуб «Локомотив» подтвердил смерть своего игрока из молодежной команды Алексея Ломакина.

«ФК «Локомотив» шокирован произошедшей трагедией и приносит соболезнования родным и близким Алексея», – говорится в сообщении на официальном сайте футбольного клуба.

Отмечается, что Ломакин пришел в ФК в 2007 году. По данным клуба, подробности гибели спортсмена сейчас выясняются.

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист «Локомотива» пропал после распития спиртных напитков со своим знакомым. Позже СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что Ломакин найден мертвым.