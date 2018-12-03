Исчезнувшего футболиста «Локомотива» нашли мертвым

Полузащитник «молодежки» ФК «Локомотив» Алексей Ломакин найден мертвым, сообщил источник, знакомый с ситуацией, передают СМИ.

Тело молодого человека якобы нашли еще в воскресенье, указал источник телеканала 360; отмечается, что официальных подтверждений этим данным пока нет.

Ранее сообщалось, что мать 18-летнего спортсмена заявила в полицию о пропаже сына. Она сообщила, что сын уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив», а на следующее утро перестал выходить на связь.

Друг Ломакина сказал матери, что они распивали спиртные напитки, и не помнит, где проводили время.

В самом «Локомотиве» сообщили, что находятся в контакте с полицией по факту пропажи Ломакина, передает РИА «Новости».

«Мама футболиста Алексея Ломакина написала заявление в полицию, правоохранительные органы занимаются этим вопросом. Клуб находится в контакте с полицией. Дополнительной информации у нас нет. Футболист с 2 ноября был травмирован, практически месяц ходил в гипсе на костылях, проходил реабилитацию», – рассказали в клубе.

В «Локомотиве» не смогли подтвердить данные о смерти Ломакина.