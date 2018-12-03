Юный футболист «Локомотива» исчез после посиделок с другом

Футболист «Локомотива» Алексей Ломакин пропал после распития алкоголя со своим знакомым; с просьбой найти сына в полицию обратилась мать 18-летнего спортсмена, сообщил источник в правоохранительных органах Москвы.

«В полицию обратилась безработная москвичка, которая пояснила, что ее сын 30 ноября уехал на медицинские процедуры в ДЦ ФК «Локомотив» и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь», – рассказал источник АГН «Москва».

Телефон Ломакина появился в сети 2 декабря, добавил собеседник. «Женщина выяснила, что сын забыл его вместе с рюкзаком в автомобиле такси, водитель которого пояснил ей, что вещи оставил их сын Алексей, ехавший с другом Иваном. Сам Иван в ходе беседы с матерью футболиста пояснил, что они пили спиртные напитки, и он не помнит, где проводили время», – заключил источник.

Мать пропавшего добавила, что Ломакин «иногда употребляет медицинский препарат «Тропикамид», от которого поведение его становится неадекватным».

Полузащитник «Локомотива» Алексей Ломакин последний раз появлялся на футбольном поле за основной состав «молодежки» в начале осени 2018 года против ФК «Динамо» (Москва).

В октябре полицейские задержали в Самаре футболиста «Крыльев Советов» Георгия Тигиева за вождение в нетрезвом виде, однако после экспертиза показала, что он был трезв.