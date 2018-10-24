У задержанного самарского футболиста не нашли признаков опьянения

Экспертиза не показала признаков алкогольного опьянения у футболиста самарского ФК «Крылья Советов» Георгия Тигиева.

«Результаты экспертизы, проведенной в отношении водителя 1995 года рождения, задержанного по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, показали отсутствие алкогольного опьянения», – сказал руководитель пресс- службы УМВД по Самарской области Сергей Гольдштейн, передает ТАСС.

Источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет об экспертизе футболиста «Крыльев Советов» Георгии Тигиеве.

14 октября полицейские задержали в Самаре молодого человека, который вел автомобиль, предположительно, в состоянии опьянения. Им оказался игрок местной футбольной команды Тигиев.

В тот же день за вождение в нетрезвом виде задержали другого футболиста «Крыльев Советов» Евгения Башкирова.

Позднее в Сети опубликовали видео, на котором задержанный Тигиев нецензурно выражался в адрес полицейских и обещал разбить телефон оператору.

РУСАДА отказалась возбуждать дело в отношении Георгия Тигиева, поскольку инцидент произошел во внесоревновательный период.